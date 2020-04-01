Фигуристка Медведева решила улететь в Японию из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС, 1 апреля. Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение улететь из Канады в Японию из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса. Об этом она сообщила на своей страницей в Instagram.

"У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду, вот уже более двух недель я провожу время дома, в Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего, - говорится в сообщении фигуристки. - В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии "Prism on Ice" (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо, всех люблю, не болейте и, пожалуйста, берегите себя и родных".

На счету Медведевой две серебряные медали Олимпийских игр. По два раза спортсменка побеждала на чемпионатах мира и Европы, а также дважды становилась первой в финале Гран-при.