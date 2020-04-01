Женский чемпионат Европы по футболу перенесен на 2022 год

ТАСС, 1 апреля. Чемпионат Европы по футболу среди женщин перенесен с 2021 на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Дании со ссылкой на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"На встрече было объявлено, что женский чемпионат Европы в Англии и чемпионат Европы среди мужчин до 21 года в Венгрии и Словении будут перенесены с лета 2021 года на следующий год", - говорится в заявлении федерации.

Изначально турнир должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года. В квалификационном турнире россиянки идут вторыми в группе А, набрав в четырех матчах девять очков. Молодежный чемпионат Европы среди мужчин (игроки не старше 21 года) был запланирован на 9-26 июня в Венгрии и Словении. В отборочном турнире сборная России с 14 очками занимает после шести матчей первое место в группе 5.

Ранее в среду УЕФА принял решение отменить финальные раунды мужского и женского чемпионатов Европы среди игроков до 17 и до 19 лет соответственно и перенести европейские первенства среди девушек до 17 лет и мужчин до 19 лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.