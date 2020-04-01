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Футбол в России

Глава совета директоров ФК "Крылья Советов" опроверг информацию про ликвидацию клуба

Александр Фетисов отметил, что долгов по зарплате перед командой нет.

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Информация о возможной ликвидации футбольного клуба "Крылья Советов" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

Ранее портал 63.ru привел данные региональной Счетной палаты, в которых говорится о постоянно растущих расходах и возможной принудительной ликвидации клуба из-за отрицательной стоимости чистых активов.

"Это приводятся данные Счетной палаты, выводы по которым были сделаны восемь месяцев назад. Все это по 10 раз обсудили, кому-то надо было еще раз это опубликовать, все не соответствует действительности, - сказал Фетисов. - Клуб живет, по всем задолженностям, которые были сделаны в предыдущие периоды, мы находим понимание с кредиторами, и долги реструктуризируются. Оснований говорить, что с клубом что-то завтра произойдет, никаких нет".

Фетисов сообщил, что долгов по зарплате перед командой нет. "Есть кредиторские задолженности, которые есть у большинства клубов, но мы работаем. Финансовая ситуация прозрачна", - отметил он.

"Крылья Советов" в 22 матчах набрали 22 очка и находятся на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице чемпионата России.

Теги
Российский футбол
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