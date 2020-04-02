СМИ: руководство Ла лиги подготовило план тренировок команд для возобновления сезона

ТАСС, 2 апреля. Руководство высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу (Ла лига) разработало план тренировочных занятий клубов в случае возобновления сезона. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание AS.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Однако позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок.

Ла лига предлагает четыре этапа, которые займут 15 дней и должны пройти перед тем, как турнир возобновится. Сначала необходимо провести подготовку к тренировочному процессу, после чего футболисты начнут индивидуальные занятия. Далее игроков ждут тренировки в трех группах по восемь человек, а уже потом команды приступят к общим занятиям.

За три дня до старта подготовки все футболисты, сотрудники клубов и их родственники пройдут тестирование на коронавирус. В случае выявления положительных результатов будет начата повторная изоляция.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. Всего в королевстве было обнаружено свыше 102 тыс. заболевших, 9 053 человека умерли. Таким образом, число заболевших в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности, это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.