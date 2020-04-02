{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: руководство Ла лиги подготовило план тренировок команд для возобновления сезона

Подготовка содержит четыре этапа и займет 15 дней

ТАСС, 2 апреля. Руководство высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу (Ла лига) разработало план тренировочных занятий клубов в случае возобновления сезона. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание AS.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Однако позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок.

Ла лига предлагает четыре этапа, которые займут 15 дней и должны пройти перед тем, как турнир возобновится. Сначала необходимо провести подготовку к тренировочному процессу, после чего футболисты начнут индивидуальные занятия. Далее игроков ждут тренировки в трех группах по восемь человек, а уже потом команды приступят к общим занятиям.

За три дня до старта подготовки все футболисты, сотрудники клубов и их родственники пройдут тестирование на коронавирус. В случае выявления положительных результатов будет начата повторная изоляция.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. Всего в королевстве было обнаружено свыше 102 тыс. заболевших, 9 053 человека умерли. Таким образом, число заболевших в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности, это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Не рискнул здоровьем. Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединок должен был состояться 18 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС