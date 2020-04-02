ФНЛ разделяет позицию РФС о необходимости доиграть сезон

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) разделяет позицию Российского футбольного союза (РФС) о необходимости доиграть сезон в полном объеме. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент ФНЛ Игорь Ефремов.
В среду РФС продлил приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В четверг Ефремов провел конференцию с представителями клубов по обсуждению решения бюро исполкома РФС.
"В сегодняшней конференции приняли участие почти все клубы ФНЛ, в целом все бодры и полны решимости действовать, а не сидеть два месяца на месте. В этом смысле обозначенный вчера РФС конкретный горизонт планирования очень кстати. Могу сказать, что мы разделяем позицию союза в том, что необходимо доиграть сезон-2019/20, как только это станет возможным. При этом безоговорочным приоритетом как для ФНЛ, так и для клубов является исполнение всех введенных ограничений и предписаний, направленных на сохранение жизни и здоровья людей", - подчеркнул Ефремов.
В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее владивостокский "Луч" сообщил, что клуб прекратит участие в первенстве Олимп-ФНЛ и потеряет профессиональный статус.
"Сегодня мы с коллегами обсудили самые актуальные вопросы, которые поставила перед нами пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения. Сейчас важнее всего установить конструктивный диалог между всеми сторонами и достигнуть консенсуса по действующим контрактам, а также выработать с различными футбольными организациями и органами государственной власти действенные меры по экономии бюджетов клубов и вообще минимизации негативного эффекта сложившейся ситуации. Могу сказать, что уже в ходе сегодняшнего общения прозвучало много здравых идей по оптимизации расходов, так что поддаваться панике не стоит", - отметил Ефремов.
"Мы отдаем себе отчет в том, что у нас есть как благополучные клубы, которым в нынешней ситуации тоже приходится непросто, так и менее благополучные, которые в большей степени являются заложниками сложившейся ситуации. Договорились, что будем действовать консолидировано и постараемся оказать таким клубам поддержку, предложили ряд мер, которые помогут им как минимум доиграть сезон, когда это станет возможным. Со своей стороны я хочу призвать все стороны - клубы, футболистов и их представителей, партнеров и спонсоров, органы государственной власти - к конструктивной и, главное, не эгоистичной позиции. Сегодня как никогда важно оставаться сплоченной футбольной семьей, поддерживать друг друга и следовать всем консолидированным решениям, только действуя сообща мы сможем преодолеть трудности с минимальными потерями для футбола в целом", - резюмировал президент ФНЛ.