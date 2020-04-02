ФНЛ разделяет позицию РФС о необходимости доиграть сезон

В среду РФС продлил приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В четверг Ефремов провел конференцию с представителями клубов по обсуждению решения бюро исполкома РФС.

"В сегодняшней конференции приняли участие почти все клубы ФНЛ, в целом все бодры и полны решимости действовать, а не сидеть два месяца на месте. В этом смысле обозначенный вчера РФС конкретный горизонт планирования очень кстати. Могу сказать, что мы разделяем позицию союза в том, что необходимо доиграть сезон-2019/20, как только это станет возможным. При этом безоговорочным приоритетом как для ФНЛ, так и для клубов является исполнение всех введенных ограничений и предписаний, направленных на сохранение жизни и здоровья людей", - подчеркнул Ефремов.

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее владивостокский "Луч" сообщил, что клуб прекратит участие в первенстве Олимп-ФНЛ и потеряет профессиональный статус.