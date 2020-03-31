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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: ФИФА планирует создать стабилизационный фонд для поддержки футбольной индустрии

Идея создания фонда возникла после того, как многие команды столкнулись с финансовыми трудностями из-за ситуации с коронавирусом
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© AP Photo/Michael Probst

ТАСС, 31 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует создать стабилизационный фонд для поддержки мировой футбольной индустрии. Об этом сообщает издание New York Times.

Идея создания фонда возникла после того, как многие команды столкнулись с финансовыми трудностями из-за ситуации с коронавирусом. Согласно последнему годовому отчету, денежные резервы ФИФА составляют $2,74 млрд. По информации издания, из этих средств ФИФА планирует выделить на новый фонд несколько сотен миллионов долларов. Создание фонда должен утвердить совет ФИФА.

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Должностные лица ФИФА в настоящее время проводят оценку краткосрочного и среднесрочного воздействия коронавируса на мировой футбол. Предполагается, что фонд будет предоставлять клубам краткосрочные кредиты и чрезвычайные гранты. Фонд, согласно плану, будет управляться независимо от руководства ФИФА.

"Все футбольные руководители ответственны за благополучие и стабильность клубов, которыми они управляют и которые сталкиваются с реальными угрозами, влияющими на их существование, - сказал президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли. - Поскольку футбол сейчас взял паузу, то изменились и наши доходы, от которых мы зависим, а они необходимы, чтобы оплачивать зарплаты игрокам, персоналу и использовать их на прочие расходы".

В понедельник стало известно, что семикратный чемпион Словакии футбольный клуб "Жилина" объявил о запуске процесса расформирования по причине отсутствия финансовых средств для существования. Одной из причин финансовых проблем клуба стала приостановка чемпионата Словакии из-за пандемии коронавируса и неопределенная ситуация с летним трансферным окном - доходы от продажи футболистов были необходимы для существования команды.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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