СМИ: ФИФА планирует создать стабилизационный фонд для поддержки футбольной индустрии

Идея создания фонда возникла после того, как многие команды столкнулись с финансовыми трудностями из-за ситуации с коронавирусом. Согласно последнему годовому отчету, денежные резервы ФИФА составляют $2,74 млрд. По информации издания, из этих средств ФИФА планирует выделить на новый фонд несколько сотен миллионов долларов. Создание фонда должен утвердить совет ФИФА.

Должностные лица ФИФА в настоящее время проводят оценку краткосрочного и среднесрочного воздействия коронавируса на мировой футбол. Предполагается, что фонд будет предоставлять клубам краткосрочные кредиты и чрезвычайные гранты. Фонд, согласно плану, будет управляться независимо от руководства ФИФА.

"Все футбольные руководители ответственны за благополучие и стабильность клубов, которыми они управляют и которые сталкиваются с реальными угрозами, влияющими на их существование, - сказал президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли. - Поскольку футбол сейчас взял паузу, то изменились и наши доходы, от которых мы зависим, а они необходимы, чтобы оплачивать зарплаты игрокам, персоналу и использовать их на прочие расходы".

В понедельник стало известно, что семикратный чемпион Словакии футбольный клуб "Жилина" объявил о запуске процесса расформирования по причине отсутствия финансовых средств для существования. Одной из причин финансовых проблем клуба стала приостановка чемпионата Словакии из-за пандемии коронавируса и неопределенная ситуация с летним трансферным окном - доходы от продажи футболистов были необходимы для существования команды.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.