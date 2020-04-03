Квартальнов: уровень КХЛ будет высоким в случае соблюдения потолка зарплат

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Уровень игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в случае соблюдения всеми клубами жесткого потолка зарплат будет высоким. Такое мнение на видеоконференции в пятницу высказал главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

КХЛ приняла решение о введении жесткого потолка зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, штраф - 30%.

"Если все будут соблюдать потолок зарплат, то у нас будет очень хорошая лига. Я согласен с тем, что большинство талантливых молодых ребят будут уезжать в НХЛ, но хорошие иностранцы продолжат к нам ехать. Потому что НХЛ всех не переварит", - сказал Квартальнов.

Помимо потолка зарплат, начиная с сезона-2020/21 будет введен жесткий пол зарплат, ограничивающий минимальную сумму зарплатной ведомости клубов. Он составит 30% от потолка зарплат. Планка будет подниматься поэтапно. В сезоне-2021/22 он составит 35% от потолка, в сезоне-2022/23 - 45%, в сезоне-2023/24 - 50%. За несоблюдение пола заработных плат предусмотрены санкции. Первое и второе нарушения - финансовые санкции, при третьем - недопуск к чемпионату.