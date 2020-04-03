{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Сырцов: ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве, скорее всего, перенесут на более поздний срок

Первоначально турнир должен был проходить с 4 по 12 апреля, однако затем было принято решение из-за пандемии коронавируса провести его с 13 по 21 июня

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов считает, что московский чемпионат Европы, который изначально должен был стартовать 4 апреля, не состоится в июне и будет перенесен на более поздний срок. Об этом Сырцов сообщил ТАСС.

Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был проходить с 4 по 12 апреля, однако затем было принято решение из-за пандемии коронавируса провести этот турнир с 13 по 21 июня.

"Запланированные на июнь Панамериканские молодежные игры и чемпионат Африки уже отложены, поэтому существует большая вероятность, что московский чемпионат Европы будет также перенесен на более поздний срок. Когда EWF может принять окончательное решение о повторном переносе? В ближайшее время у нас нет никаких мероприятий, в рамках которых мы могли бы собраться. Но это очень серьезный вопрос, связанный не только с коронавирусом, но и отбором на Олимпийские игры", - считает Сырцов.

Параллельно с чемпионатом Европы по тяжелой атлетике в середине июня в Москве должно было проходить европейское первенство по скалолазанию, которое уже перенесли на более поздний срок.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Пауза в чемпионате Англии по футболу продлена на неопределенный срок
Первоначально турнир был приостановлен до 3 апреля, позднее лига продлила паузу до 30 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС