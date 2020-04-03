Сырцов: ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве, скорее всего, перенесут на более поздний срок

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов считает, что московский чемпионат Европы, который изначально должен был стартовать 4 апреля, не состоится в июне и будет перенесен на более поздний срок. Об этом Сырцов сообщил ТАСС.

Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был проходить с 4 по 12 апреля, однако затем было принято решение из-за пандемии коронавируса провести этот турнир с 13 по 21 июня.

"Запланированные на июнь Панамериканские молодежные игры и чемпионат Африки уже отложены, поэтому существует большая вероятность, что московский чемпионат Европы будет также перенесен на более поздний срок. Когда EWF может принять окончательное решение о повторном переносе? В ближайшее время у нас нет никаких мероприятий, в рамках которых мы могли бы собраться. Но это очень серьезный вопрос, связанный не только с коронавирусом, но и отбором на Олимпийские игры", - считает Сырцов.

Параллельно с чемпионатом Европы по тяжелой атлетике в середине июня в Москве должно было проходить европейское первенство по скалолазанию, которое уже перенесли на более поздний срок.