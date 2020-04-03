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Влияние коронавируса на спорт

Прядкин: сезон РПЛ может возобновиться в июне или июле

В среду Российский футбольный союз продлил приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин намерен провести оставшиеся восемь туров чемпионата России, матчи могут начаться в июне или июле. Комментарий Прядкина приводит пресс-служба РПЛ.

В среду Российский футбольный союз (РФС) продлил приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

"У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доиграть чемпионат до конца августа, - сказал Прядкин. - Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и лиги. Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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