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Влияние коронавируса на спорт

Клубы РПЛ договорились не использовать ситуацию с коронавирусом в вопросе трансферов

Президент Российской премьер-лиги отметил, что необходимо найти правильное решение по контрактам игроков

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Руководители клубов чемпионата России по футболу не будут использовать ситуацию с пандемией коронавируса для трансферов игроков. Об этом заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В пятницу прошло совещание по видеосвязи между руководителями Российского футбольного союза (РФС) и 16 командами РПЛ. Чемпионат России был приостановлен до 31 мая.

"Из-за пандемии коронавируса клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки, и для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного снижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльменскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую. Но я уверен, что в сложившихся обстоятельствах все футболисты проявят осознанность и смогут найти взаимопонимание со своим клубами. Более того, я знаю, что многие уже об этом договорились", - заявил Прядкин.

Также он заявил, что ведется работа по контрактам игроков. "Вместе с коллегами из Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и РФС мы продолжаем работать над этим непростым вопросом, необходимо найти правильное решение, удовлетворяющее интересы всех сторон и лежащее в правовом поле", - добавил он.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. По данным федерального оперативного штаба, умерли 34 человека.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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