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Перенос Олимпиады в Японии

Отборочные турниры к Олимпийским играм завершатся до 29 июня 2021 года

МОК в течение месяца представит предварительный план квалификации
Российский гимнаст Иван Стретович Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Российский гимнаст Иван Стретович
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года. Об этом говорится в письме Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным комитетам, текст которого приводит портал Inside the Games.

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Олимпийские игры были перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, они пройдут с 23 июля по 8 августа.

В письме МОК выразил надежду на то, что в течение месяца удастся представить форматы квалификации с учетом переноса Игр. При этом отмечается, что "полную информацию о датах и местах проведения турниров пока дать нельзя, она будет опубликована после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса".

По мнению МОК, национальные комитеты не должны отклоняться от первоначальных правил проведения отборочных соревнований. Сложнее ситуация с лицензиями, которые завоевываются на основании рейтинга, здесь МОК рекомендует учитывать интересы спортсменов, которые были близки к попаданию на Игры в Токио в 2020 году.

Ранее МОК заявил, что все спортсмены, уже отобравшиеся на Игры в Токио, сохранят олимпийские лицензии. На текущий момент разыграно 57% путевок.

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Перенос Олимпиады в Японии
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