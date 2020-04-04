{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

СМИ: ФИФА увеличила лимит на возраст игроков на Олимпийских играх в Токио до 24 лет

Решение об изменении лимита для Игр продиктовано их переносом с 2020 на 2021 год

ТАСС, 4 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) увеличила ограничение по возрасту для футболистов, которые могут выступить на Олимпийских играх в Токио, до 24 лет. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В составах сборных, принимающих участие в футбольном турнире Олимпийских игр, могут находиться игроки не старше 23 лет, а также три футболиста, возраст которых может превышать лимит. По информации издания, решение об изменении лимита для Игр в Токио продиктовано их переносом с 2020 на 2021 год.

В олимпийском турнире примут участие 16 сборных, на данный момент известны 14 участников. На Игры уже квалифицировались команды Японии, Франции, Германии, Румынии, Испании, Новой Зеландии, Египта, Кот-д'Ивуара, ЮАР, Австралии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Аргентины и Бразилии. Еще две команды от зоны Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) будут определены позднее.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Перенос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Чемпион Франции по футболу выставил на продажу медаль для помощи в борьбе с коронавирусом
За несколько минут торгов стоимость медали 71-летнего Рейналя Денуа превысила €1 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС