Шарапова опубликовала номер телефона для общения с болельщиками на время самоизоляции

ТАСС, 4 апреля. Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками на период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Я хочу найти способ поддерживать общение с вами. На прошлой неделе мне понравилось, как мы общались в видеоконференции, где вас собралось 150 человек. Я хочу еще больше общения, потому что мы все находимся в этой непростой ситуации, и хочу знать, что вы думаете обо всем этом. И у меня появилась идея - у меня есть номер, на который вы можете писать сообщения", - сказала Шарапова.