Шарапова опубликовала номер телефона для общения с болельщиками на время самоизоляции

ТАСС, 4 апреля. Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками на период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в своем Instagram.
"Я хочу найти способ поддерживать общение с вами. На прошлой неделе мне понравилось, как мы общались в видеоконференции, где вас собралось 150 человек. Я хочу еще больше общения, потому что мы все находимся в этой непростой ситуации, и хочу знать, что вы думаете обо всем этом. И у меня появилась идея - у меня есть номер, на который вы можете писать сообщения", - сказала Шарапова.
"Я получила новый номер и делюсь им с вами - пишите мне на номер 310-564-7981. Это не шутка. Расскажите, чем вы занимаетесь, задайте вопросы или просто поздоровайтесь. Порекомендуйте рецепты, это также приветствуется", - написала Шарапова.
Шарапова 26 февраля объявила о завершении карьеры. Она является победительницей 36 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.