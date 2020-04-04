{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Шарапова опубликовала номер телефона для общения с болельщиками на время самоизоляции

Бывшая теннисистка предложила болельщикам задавать ей вопросы
Мария Шарапова EPA-EFE/LYNN BO BO
Описание
Мария Шарапова
© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 4 апреля. Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками на период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Я хочу найти способ поддерживать общение с вами. На прошлой неделе мне понравилось, как мы общались в видеоконференции, где вас собралось 150 человек. Я хочу еще больше общения, потому что мы все находимся в этой непростой ситуации, и хочу знать, что вы думаете обо всем этом. И у меня появилась идея - у меня есть номер, на который вы можете писать сообщения", - сказала Шарапова.

"Я получила новый номер и делюсь им с вами - пишите мне на номер 310-564-7981. Это не шутка. Расскажите, чем вы занимаетесь, задайте вопросы или просто поздоровайтесь. Порекомендуйте рецепты, это также приветствуется", - написала Шарапова.

На эту тему
"Лучшая после Серены". Как мир отреагировал на завершение карьеры Шараповой

Шарапова 26 февраля объявила о завершении карьеры. Она является победительницей 36 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Гендиректор "Зенита": крайняя дата возобновления чемпионата России по футболу - 12 июля
Александр Медведев рассказал, что ряд клубов на общем собрании РПЛ выступил за досрочное завершение чемпионата
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС