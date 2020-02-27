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Билли Джин Кинг: Шарапова стала великой чемпионкой, выиграв Уимблдон в 17 лет

В среду 32-летняя Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

ТАСС, 27 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова является великой чемпионкой с момента победы на Уимблдоне в возрасте 17 лет. Такое мнение на своей странице в Twitter высказала 12-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг.

В среду 32-летняя Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

"С того дня, когда Мария Шарапова выиграла титул на Уимблдоне в 17 лет, она стала великой чемпионкой. Она пятикратная победительница турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира, а ее успехи в бизнесе впечатляют так же, как и теннисные достижения. Мария, все лучшее еще впереди", - написала Билли Джин Кинг.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). В общей сложности она провела 21 неделю на вершине рейтинга WTA. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаWTA
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