{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: "Челси" вступил в переговоры с футболистом "Барселоны" Коутиньо

Полузащитник в текущем сезоне на правах аренды выступает за германскую "Баварию"

ТАСС, 4 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" намерен купить бразильского полузащитника испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport.es.

По информации источника, английский клуб уже связался с агентами 27-летнего бразильца. Также сообщается об интересе к игроку другой лондонской команды - "Тоттенхэма".

На данный момент Коутиньо выступает на правах аренды за германскую "Баварию". В текущем сезоне он провел 32 матча за мюнхенский клуб, в которых забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Ранее игрок уже выступал в Английской премьер-лиге, представляя "Ливерпуль". Помимо этого, Коутиньо играл в итальянском "Интере" и бразильском "Васко да Гама".

Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. "Челси" идет четвертым в турнирной таблице, набрав в 29 турах 48 очков.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге отменен из-за коронавируса
Турнир должен был пройти 16-17 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС