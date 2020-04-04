СМИ: "Челси" вступил в переговоры с футболистом "Барселоны" Коутиньо

ТАСС, 4 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" намерен купить бразильского полузащитника испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport.es.

По информации источника, английский клуб уже связался с агентами 27-летнего бразильца. Также сообщается об интересе к игроку другой лондонской команды - "Тоттенхэма".

На данный момент Коутиньо выступает на правах аренды за германскую "Баварию". В текущем сезоне он провел 32 матча за мюнхенский клуб, в которых забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Ранее игрок уже выступал в Английской премьер-лиге, представляя "Ливерпуль". Помимо этого, Коутиньо играл в итальянском "Интере" и бразильском "Васко да Гама".

Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. "Челси" идет четвертым в турнирной таблице, набрав в 29 турах 48 очков.