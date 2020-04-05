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Влияние коронавируса на спорт

Глава профсоюза: FIFPro обещает прислать рекомендации по договорам игроков 6 или 7 апреля

По словам гендиректора Общероссийского профессионального союза футболистов Александра Зотова, окончательного решения еще нет
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) должен получить рекомендации по трудовым договорам игроков от Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) 6 или 7 апреля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.

Все российские футбольные соревнования приостановлены до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. Некоторые клубы, в частности московские "Спартак" и ЦСКА, договорились с футболистами о понижении зарплат на время внесоревновательного периода.

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"Мы ждем рекомендации по трудовым договорам, надо понять, как быть, если сезон будет возобновляться, как продлевать эти договоры. Окончательного решения нет, FIFPro должна завтра-послезавтра разослать рекомендации. Мы с ними на постоянной связи. У нас уже есть их некоторые предварительные рекомендации, но они общие и заключаются в том, что клубам нельзя в одностороннем порядке ничего делать, все должно происходить на взаимной договорной основе", - отметил Зотов.

3 апреля на общем собрании клубы Российской премьер-лиги пришли к джентльменскому соглашению, договорившись, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую. "Сомневаюсь, что воспользовавшись ситуацией, кто-то - клубы или агенты - будет стараться подписать и что-то сделать. Если клубы заключают джентльменское соглашение, то любые попытки что-то сделать вне его рамок автоматически поставят под вопрос все эти соглашения. Сомневаюсь, что кто-то будет пытаться воспользоваться тем, что какой-то клуб не платит зарплату или сокращенно платит зарплату, это совсем некрасиво", - сказал Зотов.

В России на 5 апреля зафиксировано 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели, умерли 45 человек.

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