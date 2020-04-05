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Влияние коронавируса на спорт

Подготовка к Гран-при России "Формулы-1" продолжается, несмотря на коронавирус

Этап в Сочи должен пройти с 25 по 27 сентября
Гран-при России "Формулы-1" на территории гоночного комплекса "Сочи Автодром" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Гран-при России "Формулы-1" на территории гоночного комплекса "Сочи Автодром"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" продолжают подготовку к проведению соревнований и тщательно следят за развитием событий с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС заявил промоутер российского этапа Алексей Титов.

Изначально в календарь сезона-2020 входило 22 этапа. На данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане. На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Канады, запланированный на 12-14 июня. Гран-при России должен пройти в Сочи 25-27 сентября.

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"Росгонки" в настоящее время активно готовятся к седьмому в истории страны Гран-при "Формулы-1". Мы тщательно следим за развитием событий [с пандемией коронавируса], прислушиваемся к рекомендациям и указаниям государственных органов и экспертов, а также находимся в постоянном контакте с представителями "Формулы-1", - сказал Титов. - Автодром сейчас закрыт, на объекте находятся только дежурные бригады службы эксплуатации, все остальные сотрудники - на удаленке. Но мы пока продолжаем готовиться к Гран-при".

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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