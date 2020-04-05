Подготовка к Гран-при России "Формулы-1" продолжается, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" продолжают подготовку к проведению соревнований и тщательно следят за развитием событий с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС заявил промоутер российского этапа Алексей Титов.

Изначально в календарь сезона-2020 входило 22 этапа. На данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане. На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Канады, запланированный на 12-14 июня. Гран-при России должен пройти в Сочи 25-27 сентября.