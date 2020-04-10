Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Изначально турнир должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Главным его поединком организация назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи. Ранее Ассоциация врачей у ринга призвала не проводить турниры по смешанным единоборствам, а Атлетическая комиссия штата Калифорния отменила все поединки до 31 мая.

"UFC 249 был отменен. Все события UFC отложены на неопределенное время из-за коронавируса. Дэйна Уайт говорит, что он был готов продвигать событие, но ситуация вышла из-под его контроля", - написал Окамото.

Фергюсон и Гейджи должны были провести поединок за временный титул чемпиона в легком весе. При этом Нурмагомедов сохранял чемпионский пояс. Ранее сообщалась, что защита титула может состояться осенью против победителя главного боя на турнире UFC 249.

Информацию об отмене турнира подтвердил сам Уайт. "Сегодня нам позвонили высокопоставленные люди. Они попросили меня не проводить турнир, назначенный на следующую субботу", - сказал Уайт.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. летальных исходов.