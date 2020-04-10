СМИ: "Челси" намерен продать чемпиона мира Канте

ТАСС, 10 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" намерен продать французского полузащитника Н'Голо Канте. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал 90min.

По информации портала, главными претендентами на покупку 29-летнего полузащитника являются испанский "Реал" (Мадрид) и французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). По данным портала Transfermarkt, действующий контракт Канте с "Челси" рассчитан до 30 июня 2023 года, стоимость трансфера француза составляет €80 млн.

В нынешнем сезоне Канте провел 22 матча за "Челси", забив три мяча. В лондонский клуб он перешел летом 2016 года из английского "Лестера". Также он выступал за французские "Кан", "Булонь". В составе сборной Франции полузащитник провел 39 матчей, забив один гол.

Канте является двукратным чемпионом Англии, выиграв турнир по разу в составе "Челси" и "Лестера". Также вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги Европы и Кубка Англии. Вместе со сборной Франции Канте стал чемпионом мира 2018 года, который прошел в России.