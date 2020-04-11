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Мировой футбол

СМИ: "Ливерпуль" и "Барселона" интересуются футболистом "Севильи" Диего Карлосом

В контракте защитника прописана сумма отступных в размере €75 млн

ТАСС, 11 апреля. Защитник испанского футбольного клуба "Севилья" Диего Карлос может перейти в "Ливерпуль" или "Барселону". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Diario Sport.

Как отмечает источник, "Севилья" не намерена продавать 27-летнего бразильца. Подчеркивается, что в контракте игрока прописана сумма отступных в размере €75 млн, однако "Барселона" не готова выплачивать такую сумму и планирует включить в сделку Ивана Ракитича.

Карлос в текущем сезоне, который приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции, провел в составе клуба 25 матчей и забил два гола.

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