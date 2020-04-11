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Футбол во Франции

СМИ: чемпионат Франции по футболу планируют завершить в конце июля

Следующий сезон начнется 23 августа

ТАСС, 11 апреля. Руководство Лиги 1 (высший дивизион чемпионата Франции по футболу - прим. ТАСС) планирует завершить текущий сезон в конце июля. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.

По информации источника, в пятницу руководство лиги выбрала дату начала следующего сезона. Новый розыгрыш Лиги 1 начнется 23 августа, Лига 2 (второй дивизион чемпионата Франции по футболу - прим. ТАСС) стартует днем ранее. Однако для этого командам необходимо завершить текущий сезон до 25 июля. Лига будет ориентироваться на эту дату и планирует закончить чемпионат в запланированные сроки, если угроза пандемии коронавируса пойдет на спад.

Чемпионат Франции 13 марта был приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса. Команды провели 28 туров до наступления паузы. Первое место в турнирной таблице на данный момент занимает "Пари Сен-Жермен".

Во Франции зарегистрировано более 118 тыс. случаев заражения. Около 12 тыс. человек умерли. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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