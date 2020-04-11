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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: клубы НБА попросят перенести драфт 2020 года на август из-за коронавируса

Пока он запланирован на 25 июня

ТАСС, 11 апреля. Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерены попросить лигу перенести драфт 2020 года с июня на август из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

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Драфт НБА запланирован на 25 июня. Клубы попросят отодвинуть дату как минимум на 1 августа, чтобы иметь больше времени для подготовки к мероприятию.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 1,7 млн человек, зафиксировано свыше 100 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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