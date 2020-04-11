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Летние олимпийские виды спорта

Волейбольные клубы "Зенит" и "Факел" ведут переговоры по компенсации за Клюку

Игрок сборной России должен перейти в петербургский клуб

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербурский "Зенит" и новоуренгойский "Факел" ведут переговоры о компенсации за волейболиста сборной России Егора Клюку. Об этом ТАСС сообщил директор клуба из Нового Уренгоя Николай Капранов.

Как ранее сообщил ТАСС агент волейболиста Дмитрий Резванов, переговоры о переходе Клюки находятся на финальной стадии.

"Есть интерес от "Зенита". У Клюки действующий контракт, поэтому ведутся переговоры", - сказал Капранов.

Клюка является чемпионом Европы по волейболу. 24-летний спортсмен также становился победителем Лиги наций и Универсиады в составе сборной России.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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