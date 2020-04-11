Волейбольные клубы "Зенит" и "Факел" ведут переговоры по компенсации за Клюку

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербурский "Зенит" и новоуренгойский "Факел" ведут переговоры о компенсации за волейболиста сборной России Егора Клюку. Об этом ТАСС сообщил директор клуба из Нового Уренгоя Николай Капранов.

Как ранее сообщил ТАСС агент волейболиста Дмитрий Резванов, переговоры о переходе Клюки находятся на финальной стадии.

"Есть интерес от "Зенита". У Клюки действующий контракт, поэтому ведутся переговоры", - сказал Капранов.

Клюка является чемпионом Европы по волейболу. 24-летний спортсмен также становился победителем Лиги наций и Универсиады в составе сборной России.