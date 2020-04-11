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Футбол в Германии

СМИ: "Бавария" летом заплатит €50 млн за трансфер футболиста "Манчестер Сити" Сане

До травмы футболиста в августе его трансферная стоимость оценивалась в €100-150 млн

ТАСС, 11 апреля. Немецкая "Бавария" готова заплатить €50 млн за переход нападающего английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Лероя Сане. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

По информации источника, брат председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге Михаэль Румменигге заявил, что трансфер 24-летнего немца может состояться в ближайшее трансферное окно. Сумма перехода должна составить €50 млн, в то время как до травмы, полученной в матче за Суперкубок Англии 4 августа 2019 года (у игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки), потенциальная сумма трансфера варьировалась в диапазоне €100-€150 млн. Футболист не выходил на поле в составе первой команды "Манчестер Сити" с момента получения травмы. В марте большинство национальных и континентальных соревнований были прерваны из-за пандемии коронавируса.

Сане перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из немецкого "Шальке", по данным портала Transfermarkt, сумма перехода составила €50 млн. За английский клуб он провел 134 матча, забил 39 мячей и отдал 45 передач, дважды выиграв чемпионат Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии и один раз кубок страны.

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