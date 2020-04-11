Футболист "Локомотива" Фарфан выразил недовольство сокращением зарплат игроков

ТАСС, 11 апреля. Перуанский нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан выразил недовольство решением клуба сократить зарплаты игрокам команды из-за пандемии коронавирусной инфекции. Его комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram бывшего игрока сборной Перу Роберто Гизасолы.

В пятницу главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил ТАСС, что игроки клуба согласились на сокращение зарплаты на 40 процентов.

"Кто дал им право трогать мои деньги? Они прислали мне документ на русском языке. Я разорвал его. Они хотели, чтобы я его подписал", - сказал Фарфан во время прямого эфира в Instagram Гизасолы.

По последним данным, за время пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106.