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Влияние коронавируса на спорт

Траньков сообщил, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат

Траньков вместе со своей женой фигуристкой Татьяной Волосожар вернулся из США в Россию в конце марта
Татьяна Волосожар и Максим Траньков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 12 апреля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в парах Максим Траньков сообщил, что сданным им тест на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом Траньков написал в "сторис" в Instagram.

Траньков вместе со своей женой фигуристкой Татьяной Волосожар в конце марта вернулся из США в Россию из-за пандемии коронавируса.

Траньков в паре с Волосожар выиграл золотые награды Олимпиады-2014 в личных и командных соревнованиях. На счету российской пары победа на чемпионате мира (2013) и две серебряные награды мировых первенств (2011, 2012), а также четыре победы на чемпионатах Европы (2012, 2013, 2014, 2016).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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