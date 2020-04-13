Федор Смолов оказал материальную поддержку станции скорой помощи в Москве

ТАСС, 13 апреля. Футболист испанской "Сельты" и сборной России Федор Смолов оказал материальную поддержку московской станции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

Благодаря футболисту были приобретены маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы для лечения больных, инфицированных коронавирусом.

Смолов 5 апреля вернулся в Россию, нарушив самоизоляцию во время введенного в Испании режима повышенной готовности. По сообщениям СМИ, 30-летний форвард может заплатить штраф. Сам Смолов заявил, что уведомил клуб о своих действиях.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.