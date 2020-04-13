{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Федор Смолов оказал материальную поддержку станции скорой помощи в Москве

Футболист передал станции маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы для лечения больных, инфицированных коронавирусом

ТАСС, 13 апреля. Футболист испанской "Сельты" и сборной России Федор Смолов оказал материальную поддержку московской станции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

Благодаря футболисту были приобретены маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы для лечения больных, инфицированных коронавирусом.

Смолов 5 апреля вернулся в Россию, нарушив самоизоляцию во время введенного в Испании режима повышенной готовности. По сообщениям СМИ, 30-летний форвард может заплатить штраф. Сам Смолов заявил, что уведомил клуб о своих действиях.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
СБР планирует отобрать для централизованной подготовки к сезону 32 биатлонистов
В две команды войдут по восемь мужчин и по восемь женщин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС