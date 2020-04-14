Голиков заявил, что не виноват в срыве январского сбора российских биатлонистов

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков не считает себя виновным в срыве сбора национальной команды, который проходил с конца декабря по начало января в Обертиллиахе. Об этом он заявил ТАСС.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что Голиков вовремя не предоставил единый календарный план (ЕКП) в Центр спортивной подготовки (ЦСП) при Министерстве спорта России, по причине чего вопросами финансирования сбора в срочном порядке должны были заниматься СБР и региональные федерации. Это привело к тому, что большинство тренеров команды и несколько спортсменов приехали в Обертиллиах не 28 декабря, а 1 или 2 января.

"ЕКП я никогда не занимался, единственное, я взял под свой контроль финансовые потоки по линии министерства спорта, - сказал Голиков. - ЕКП составляется на основании пожеланий тренеров, в данном случае - Хованцева, и происходит это в сентябре-октябре. Поэтому постановка вопроса странная".

"Бюджет на текущий год Минспорт утвердил только в 20-х числах января, поэтому все, в том числе и наша федерация, жили в режиме ожидания, - добавил он. - Процедура у всех федераций была такой: они сами тратили деньги на сборы, а после эти затраты им возмещались уже из утвержденного Минспортом бюджета".

Хованцев решением правления СБР должен покинуть свой пост, должность главного тренера сборной должен занять Валерий Польховский.

Полномочия Голикова на время ревизии в СБР приостановлены. Проверка начата в связи с тем, что он обвинил действующего президента организации Владимира Драчева в финансовых нарушениях.