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Футбол в Испании

СМИ: "Атлетико" намерен продать французского футболиста Лемара

По информации источника, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне больше не рассчитывает на 24-летнего полузащитника
Тома Лемар EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Тома Лемар
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

ТАСС, 14 апреля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" намерен продать французского полузащитника Тома Лемара в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации издания, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне больше не рассчитывает на 24-летнего полузащитника. По данным портала Transfermarkt, стоимость Лемара оценивается в €24 млн.

Лемар перешел в "Атлетико" летом 2018 года из "Монако", при этом за переход испанский клуб заплатил €70 млн. В нынешнем сезоне француз провел 24 матча за мадридскую команду и не забил ни одного мяча. Всего за "Атлетико" он сыграл в 67 матчах, три раза поразив ворота соперника. В составе национальной сборной Лемар провел 22 матча, в которых забил 4 мяча.

Выступая за "Атлетико", Лемар выиграл Суперкубок УЕФА (2018/19). Также вместе с "Монако" он стал чемпионом Франции (2016/17). В составе сборной Франции Лемар стал чемпионом мира в 2018 году.

Чемпионат Испании, как и большинство других европейских футбольных турниров, прерваны из-за пандемии коронавируса.

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