Дисциплинарный комитет РУСАДА в апреле намерен рассмотреть дело о допинге в Чувашии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) планирует провести первые слушания по делу о нарушении антидопинговых правил в Чувашии в апреле. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая на онлайн-конференции, организованной ТАСС.

В ходе расследования РУСАДА в период с 2017 по 2019 год был выявлен ряд случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. Позднее была создана рабочая группа для того, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА. Рабочая группа основную вину за нарушение антидопинговых правил возложила на врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники делали им внутривенные вливания, объем которых превышал разрешенный предел.

"Спортсмены во временном отстранении. Это кропотливая работа по подготовке нашей позиции. Все затянулось еще на несколько месяцев, думаю, что в апреле пройдут первые слушания. По всем международным стандартам допускается рассмотрение в первой инстанции, потом в Спортивном арбитражном суде (CAS) в дистанционном формате", - заявила Пахноцкая.

"Мы продолжаем сбор информации, появляются все новые эпизоды, новые лица. В ходе проверки были опрошены 150 лиц - спортсмены и персонал. Мы выяснили, что 70 спортсменов использовали запрещенный метод с помощью спортивных врачей", - добавил начальник отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов.