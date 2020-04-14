СМИ: "Челси" намерен продать футболиста Канте за €70 млн

ТАСС, 14 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" намерен продать французского полузащитника Н'Голо Канте за €70 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По информации портала, причиной продажи стало недовольство тренерского штаба "Челси" низким уровнем игры француза. При этом сообщается, что главными претендентами на покупку 29-летнего полузащитника являются итальянский "Ювентус", испанский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен". Действующий контракт Канте с "Челси" рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне француз провел 22 матча за "Челси" и забил три мяча. В лондонский клуб он перешел летом 2016 года из английского "Лестера". Также он выступал за французские "Кан" и "Булонь". В составе сборной Франции полузащитник провел 39 матчей, забив один гол.

Канте является двукратным чемпионом Англии, он выиграл турнир по разу в составе "Челси" и "Лестера". Также вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги Европы и Кубка Англии. В составе сборной Франции Канте стал победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

Чемпионат Англии, как и большинство европейских футбольных турниров, прерван из-за пандемии коронавируса.