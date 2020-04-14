{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Русскоязычная версия сайта НХЛ представит фильм об Овечкине 17 апреля

Российский нападающий выступает за "Вашингтон" с 2005 года
Александр Овечкин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 апреля. Русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выпустит фильм о российском форварде "Вашингтона" Александре Овечкине. Об этом сообщается на русскоязычной версии сайта лиги.

Трейлер к фильму уже опубликован на сайте лиги, полная версия будет представлена 17 апреля.

'NHL Россия/YouTube'

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делил первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.

В составе сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков. Вместе с национальной командой он трижды выиграл чемпионат мира (2008, 2012, 2014), а также еще дважды стал серебряным призером (2010, 2015) и четыре раза завоевал бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007, 2016, 2019).

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: "Челси" намерен продать футболиста Канте за €70 млн
По информации источника, тренерский штаб недоволен низким уровнем игры француза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС