Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта до семи

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта с шести до семи. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

21 января на должность министра спорта РФ был назначен Олег Матыцин. В феврале Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра с пяти до шести.

На данный момент на сайте Минспорта РФ в списке заместителей министра спорта значатся Ксения Машкова (статс-секретарь - заместитель министра), Азат Кадыров (первый заместитель министра), Павел Новиков, Игорь Сидоркевич, Марина Томилова и Одес Байсултанов.