Начало женского чемпионата Белоруссии по футболу отложено из-за коронавируса

ТАСС, 15 апреля. Старт женского чемпионата Белоруссии по футболу отложен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола.

Матчи первого тура женского чемпионата должны были пройти 16-18 апреля.

"Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19. Таким образом, старт чемпионата среди женских команд сезона 2020 года отложен до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Мужской чемпионат Белоруссии проходит по расписанию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.