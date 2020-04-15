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Влияние коронавируса на спорт

Начало женского чемпионата Белоруссии по футболу отложено из-за коронавируса

Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток контактировали с возможными носителями коронавируса

ТАСС, 15 апреля. Старт женского чемпионата Белоруссии по футболу отложен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола.

Матчи первого тура женского чемпионата должны были пройти 16-18 апреля.

"Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19. Таким образом, старт чемпионата среди женских команд сезона 2020 года отложен до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Мужской чемпионат Белоруссии проходит по расписанию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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