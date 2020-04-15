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Влияние коронавируса на спорт

Футболисты итальянской "Пармы" отказались от месячной зарплаты

Игроки и персонал молодежной команды получат зарплату в полном размере

ТАСС, 15 апреля. Игроки, тренеры и сотрудники итальянского футбольного клуба "Парма" отказались от месячной зарплаты в связи со сложной финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Пармы".

Сообщается, что зарплату игрокам и персоналу молодежной команды выплатят в полном размере.

"Клуб "Парма" благодарит всех своих сотрудников за чувство ответственности, проявленное в нынешней трудной ситуации. Для принятия этого решения требовался здравый смысл и крепкий дух всей команды", - говорится в заявлении.

Ранее было объявлено, что на понижение зарплат на время пандемии пошли игроки и тренеры туринского "Ювентуса".

Чемпионат Италии, как и большинство европейских футбольных турниров, прерван из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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