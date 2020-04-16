"Спартак" продлил контракт с рекордсменом клуба по матчам в КХЛ среди вратарей Беспаловым

ТАСС, 16 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" заключил новое соглашение с голкипером команды Никитой Беспаловым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 32-летним россиянином рассчитан до 30 апреля 2021 года. Также "Спартак" продлил контракты с российскими защитниками Яковом Рыловым (на два сезона) и Евгением Куликом (на один сезон) и чешским нападающим Робином Ганзлом (на один сезон).

В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Беспалов провел 19 матчей, в четырех из которых сыграл "на ноль", коэффициент надежности голкипера составил 1,99, процент отраженных бросков - 93%. В плей-офф он отыграл три встречи, отразив 94,1% бросков по воротам.

Беспалов выступает за красно-белых с 2016 года и является рекордсменом клуба по числу матчей в КХЛ среди вратарей (110) и по числу "сухих" матчей (15). В прошедшем сезоне он обошел Дмитрия Кочнева и занял первое место по количеству побед среди вратарей (43). До этого Беспалов играл за "Белгород", воскресенский "Химик", "Саров", нижегородское "Торпедо", новосибирскую "Сибирь".

"Спартак" в прошедшем сезоне занял пятое место в таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда проиграла московскому "Динамо" в серии со счетом 2-4. Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.