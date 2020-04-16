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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: голосование за игрока года в чемпионате Англии по футболу отложено

По информации источника, впервые с момента принятия в 1974 году награда может быть не вручена

ТАСС, 16 апреля. Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) отложила на неопределенный срок голосование за лучшего футболиста чемпионата Англии сезона-2019/20. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Times.

По данным издания, PFA в данный момент сосредоточена на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса. Также по информации источника, есть вероятность, что награда впервые с момента введения (с сезона-1973/74) не будет вручена.

Первым обладателем награды стал защитник "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер. Чаще всего лучшими игроками чемпионата Англии признавались футболисты "Манчестер Юнайтед" - 11 раз. По итогам прошлого сезона награду получил нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Чемпионат Англии по футболу прерван из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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