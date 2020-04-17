СМИ: футболистам итальянских клубов могут разрешить тренироваться с 4 мая

ТАСС, 17 апреля. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что правительство рассматривает решение, которое позволит футбольным клубам вернуться к тренировочному процессу с 4 мая. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По данным источника, чемпионат Италии, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлен в конце мая.

"Следующие несколько недель будут иметь ключевое значение для понимания развития ситуации в сфере здравоохранения и того, как и когда мы сможем вернуться к занятию спортом на всех уровнях, - сказал Спадафора. - Мы намерены как можно скорее подтвердить дату 4 мая, когда можно будет возобновить тренировки. Но в данный момент нашей единственной заботой должно быть обеспечение безопасности населения".

В Италии зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 22 тыс. человек скончались.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.