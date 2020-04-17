{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Восемь человек, привлеченные к подготовке ЧМ-2022 по футболу, инфицированы коронавирусом

В оргкомитете подчеркнули, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности занятых на возведении объектов к чемпионату мира
Строительство стадиона в Лусаиле EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Строительство стадиона в Лусаиле
© EPA-EFE/ALI HAIDER

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Восемь человек, которые принимают участие в подготовке объектов к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

"Двое сотрудников, которые работали на компанию - подрядчика оргкомитета чемпионата мира по футболу, сдали положительные анализы на наличие COVID-19, коронавирусом также заболели шесть рабочих, которые заняты на строительстве объектов к турниру. Они были изолированы в специальном медицинском учреждении и находятся под наблюдением медиков. Все они получают бесплатное лечение и продолжают получать зарплату в соответствии с политикой правительства Катара", - отметили в оргкомитете.

Организаторы подчеркнули, что внимательно следят за состоянием работающих на строительстве объектов чемпионата мира в условиях пандемии коронавируса. "От работы временно отстранены люди с хроническими заболеваниями и люди старше 55 лет с сохранением их заработной платы, дважды в сутки у всех рабочих измеряют температуру, маски и антисептические средства доступны на всех объектах, на стройках подготовлено достаточное количество помещений для изоляции сотрудников с подозрением на коронавирус", - рассказали в оргкомитете.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в Катаре зафиксировано более 4,6 тысячи случаев заражения, семь человек скончались.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Бокс
Российский боксер Чудинов хочет провести бой 22 июля на Красной площади
Бой Чудинова против малавийца Айзека Чилембы, запланированный на 21 марта во Владикавкаще, отложен на неопределенный срок из-за пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС