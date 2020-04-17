Восемь человек, привлеченные к подготовке ЧМ-2022 по футболу, инфицированы коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Восемь человек, которые принимают участие в подготовке объектов к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

"Двое сотрудников, которые работали на компанию - подрядчика оргкомитета чемпионата мира по футболу, сдали положительные анализы на наличие COVID-19, коронавирусом также заболели шесть рабочих, которые заняты на строительстве объектов к турниру. Они были изолированы в специальном медицинском учреждении и находятся под наблюдением медиков. Все они получают бесплатное лечение и продолжают получать зарплату в соответствии с политикой правительства Катара", - отметили в оргкомитете.

Организаторы подчеркнули, что внимательно следят за состоянием работающих на строительстве объектов чемпионата мира в условиях пандемии коронавируса. "От работы временно отстранены люди с хроническими заболеваниями и люди старше 55 лет с сохранением их заработной платы, дважды в сутки у всех рабочих измеряют температуру, маски и антисептические средства доступны на всех объектах, на стройках подготовлено достаточное количество помещений для изоляции сотрудников с подозрением на коронавирус", - рассказали в оргкомитете.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в Катаре зафиксировано более 4,6 тысячи случаев заражения, семь человек скончались.