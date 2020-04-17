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Футбол в Италии

СМИ: нападающий "Милана" Ибрагимович собирается продлить контракт с итальянским клубом

Соглашение с 38-летним Ибрагимовичем истекает 30 июня 2020 года

ТАСС, 17 апреля. Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за футбольный клуб "Милан", собирается продлить контракт с итальянской командой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

По данным издания, 38-летний футболист останется в "Милане", если состав команды будет укреплен в ближайшее трансферное окно.

Действующее соглашение Ибрагимовича рассчитано до 30 июня 2020 года. В сезоне-2019/20 Ибрагимович провел 10 матчей за "Милан" во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Чемпионат Италии прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее швед играл за американский "Лос-Анджелес Гэлакси", контракт с которым истек в декабре 2019 года.

До нынешнего сезона Ибрагимович уже выступал в составе "Милана" с 2010 по 2012 год, в сезоне-2010/11 он играл за итальянскую команду на правах аренды, летом 2011 года "Милан" выкупил его за €24 млн (по данным Transfermarkt). За этот период нападающий провел 85 матчей, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи. Вместе с "Миланом" футболист стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка Италии (2011).

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016).

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