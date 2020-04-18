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Влияние коронавируса на спорт

Организаторы международных турниров призвали World Athletics продолжить отбор на ОИ осенью

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила квалификационный период к Играм в Токио до 1 декабря
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 18 апреля. Члены Ассоциации организаторов международных соревнований (Euromeetings) обратились в письме к главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяну Коу с просьбой отменить приостановку олимпийского отбора. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В связи с переносом Олимпийских игр на лето 2021 года и пандемией коронавируса World Athletics приняла решение о приостановке квалификационного периода к Играм в Токио до 1 декабря.

Члены Euromeetings призывают Коу рассмотреть возможность проведения международных турниров осенью 2020 года. "Объясняя нашим спонсорам необходимость проведения соревнований в 2020 году, мы, к сожалению, упустили такой ключевой аргумент, как возможность проведения олимпийской квалификации. Поэтому мы просим вас пересмотреть решение о невозможности получения олимпийских лицензий до 1 декабря 2020 года. Если общая ситуация позволит провести соревнования по легкой атлетике осенью 2020 года, мы хотели бы предложить спортсменам возможность заработать олимпийские лицензии", - говорится в письме.

Вследствие запрета не будут учитываться в качестве квалификационных результаты таких международных турниров, как чемпионата Европы, Бриллиантовой лиги, национальных чемпионатов и других.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились около 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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