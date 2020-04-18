СМИ: украинец Лунин может заменить Ареоля в качестве второго вратаря "Реала"

ТАСС, 18 апреля. Украинец Андрей Лунин после возвращения из аренды может стать запасным голкипером испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

По информации издания, арендованный "Реалом" у французского ПСЖ Альфонс Ареоля планирует по окончании сезона продолжить карьеру в парижском клубе. В текущем сезоне он был вторым голкипером команды после бельгийца Тибо Куртуа.

Арендное соглашение 21-летнего Лунина с "Реал Овьедо", как и контракт Ареоля с "Реалом", должно завершиться 30 июня, но из-за приостановки турниров по причине пандемии коронавируса может быть продлено до фактического окончания сезона. После этого Лунин должен стать вторым голкипером мадридского клуба.

В текущем сезоне второго по силе дивизиона чемпионата Испании Лунин провел девять матчей, пропустив 10 мячей. Он сыграл за сборную Украины в пяти товарищеских матчах, отыграв в двух из них "на ноль".