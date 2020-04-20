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Зимние олимпийские виды спорта

Польховский и его команда. СБР утвердил тренерский штаб сборной на предстоящий сезон

Женскую команду возглавит Владимир Королькевич, мужскую - Роберт Кабуков
Александр Логинов EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) определилось с тренерским штабом на ближайший сезон. Женскую команду возглавит словенский специалист Владимир Королькевич, мужскую - бывший главный тренер сборной Казахстана, гражданин Германии Роберт Кабуков.

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Инициатором их приглашения был вице-президент СБР Валерий Польховский, ранее рекомендованный на пост главного тренера. Он пока еще не утвержден, но уже начал подбирать команду единомышленников. Помогать Кабукову в мужской команде будут Максим Максимов и Артем Истомин, Королькевичу - Николай Загурский. В прошлом сезоне главным тренером сборной был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын, но в новом штабе им места не нашлось.

"Я с этими людьми работал не один год, - пояснил Польховский ТАСС. - С Кабуковым сотрудничал в Казахстане, с Королькевичем - еще в давние времена, он меня в свое время сменил на должности тренера юниорской сборной СССР, с тех пор общаемся. Работали совместно в российской команде, давно знакомы, обсуждаем на протяжении ряда лет ситуацию в биатлоне. Это люди, с которыми у нас есть взаимопонимание".

Нашлось место в тренерском штабе и 32-летнему чемпиону мира Алексею Волкову - он будет работать с резервом мужской национальной команды. Председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин сообщил ТАСС, что ради тренерской деятельности Волкову пришлось завершить карьеру биатлониста. "На самом деле да, он заканчивает карьеру, - сказал Редькин. - Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет, считаю, это очень достойный и правильный выбор".

Польховский считает, что новая команда поможет повысить общий уровень мастерства российских биатлонистов. "Нам сегодня надо поднять общий уровень команды, - подчеркнул он. - Да, у нас есть лидер - Александр Логинов, который на сегодняшний момент может бороться за любую медаль на самых престижных соревнованиях, но дальше есть сложности. Поэтому нам и всем спортсменам, включая Александра, нужно будет найти пути решения, как прибавить в мастерстве, чтобы они могли улучшить результаты максимально, насколько это возможно".

В ближайшее время новый тренерский штаб займется разработкой индивидуального плана тренировок для каждого биатлониста в условиях самоизоляции. "Сегодня ситуация такая, что мы не понимаем, когда можно провести организационный план подготовки, - добавил Польховский. - Но, исходя из сегодняшних обстоятельств с пандемией, мы не можем нарушать те правила, которые установлены у нас в стране, и не собираемся этого делать. Тренеры, которые были сегодня озвучены, приступят к работе с расширенным списком спортсменов, будут согласовывать, что можно каждому спортсмену, какие условия и возможности у него есть для прохождения тренировочного процесса, будут для каждого организовывать индивидуальную программу".

"Не самая лучшая идея"

Кандидатуры Королькевича и Кабукова, наверное, самые неоднозначные за последнее время. Возможно, похожие определения в отношении тренеров сборной России по биатлону звучали и раньше, но нынешняя ситуация действительно уникальна. Против них открыто выступал президент СБР Владимир Драчев и некоторые члены правления, что вызвало масштабную дискуссию в прессе еще до их утверждения.

"Королькевич и Кабуков были утверждены не единогласно, - сказал ТАСС член правления СБР и вице-президент организации Сергей Чепиков. - За себя могу сказать, что я голосовал против, остальных озвучивать бы не хотел. Моя позиция относительно них не изменилась".

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Чепиков также сообщил, что отставка самого Драчева на заседании правления не обсуждалась. 1 апреля ветераны биатлона обратились к нему с просьбой добровольно покинуть пост президента организации в связи с накопившимися в российском биатлоне проблемами. Драчев ответил отказом.

Наибольшие противоречия вызывает фигура Королькевича. Несмотря на его плодотворную работу с украинской биатлонной сборной и с лыжной командой Словении, находятся те, кто выступает с критикой его тренерских методик. К примеру, россиянка Светлана Миронова назвала приглашение Королькевича "не самой хорошей идеей", а Лариса Куклина воздержалась от комментариев, добавив при этом, что ей "есть, что сказать".

Отдельная история - работа Королькевича в сборной России. В период с 2013 по 2015 год он входил в штаб женской команды, а с 2014-го был старшим тренером. В это время сборная дважды сталкивалась с нарушением антидопинговых правил - Ирина Старых суммарно была дисквалифицирована на 3 года, а Екатерина Юрьева, чьим личным тренером одно время был Королькевич, - на целых 12. Сам тренер свою вину в этих эпизодах неоднократно отвергал, и все же сам факт присутствия в национальной команды специалиста с определенными проблемами может быть воспринят двояко, особенно с учетом того, что Международный союз биатлонистов (IBU) все никак не восстановит СБР в правах за прошлые допинговые прегрешения.

Впрочем, Польховский считает, что поводов обвинять Королькевича в чем-либо нет, а недовольные новыми специалистами спортсмены всегда могут перейти на самоподготовку. "Если некоторые спортсмены и спортсменки не хотят готовиться с тренерами, которые утверждены СБР и, возможно, будут утверждены министерством спорта, они могут сами готовиться, - сказал он. - Мы предоставим максимум условий, критерии отбора - присоединяйтесь и работайте, но только за свой счет или за счет территории, спонсора. Мы дадим возможность проявить себя каждому спортсмену, и не считаю, что будут противоречия; если мы объединимся под одной целью - завоевания медалей, то их не будет, а с теми, кто не с нами, нам не по пути".

Замена методик и вопрос результата

Редькин считает, что у Королькевича и Кабукова достаточно опыта для работы со сборной: "Сегодня время непростое, особенно в связи с коронавирусом, пока неясно, как будут организованы сборы, как спортсмены будут тренироваться. Возможно, часть нагрузки придется взять на себя регионам. Стратегически, наверное, опыта у этих тренеров хватит, но хвалить или осуждать их пока не за что, посмотрим, как сложится".

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"Раз правление решило, значит так тому и быть, - отметил бывший тренер сборных СССР и России Александр Привалов. - Самое главное, что ту методику, которую применяли, на сегодняшний день нужно менять. Надо выполнять большой объем работы. У нас все время проблема последнего круга, нет скоростной выносливости, которая зависит от объема работы".

Полярное мнение у четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Он считает, что приход Кабукова и Королькевича повлечет за собой уход лидеров сборной с централизованной подготовки. "Я не сомневаюсь, что результата в этом коллективе не будет, и Логинов с ними тренироваться не будет, - сказал он. - Кабуков заявил, что Логинов должен за что-то извиниться, кто он такой вообще, человек понятия не имеет о биатлоне, а Королькевич не работал только в Африке - отовсюду его гонят".

Теперь решение правления по тренерскому штабу должно пройти процедуру утверждения со стороны Министерства спорта РФ. Но Тихонов считает, что ведомство может отклонить их кандидатуры: "Думаю, у министра спорта и Александра Кравцова (руководитель центра подготовки сборных России - прим. ТАСС) хватит опыта и знаний, чтобы их не утвердить. Тем более Кравцов знает и того, и другого, и третьего".

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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