Польховский и его команда. СБР утвердил тренерский штаб сборной на предстоящий сезон

Инициатором их приглашения был вице-президент СБР Валерий Польховский, ранее рекомендованный на пост главного тренера. Он пока еще не утвержден, но уже начал подбирать команду единомышленников. Помогать Кабукову в мужской команде будут Максим Максимов и Артем Истомин, Королькевичу - Николай Загурский. В прошлом сезоне главным тренером сборной был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын, но в новом штабе им места не нашлось.

"Я с этими людьми работал не один год, - пояснил Польховский ТАСС. - С Кабуковым сотрудничал в Казахстане, с Королькевичем - еще в давние времена, он меня в свое время сменил на должности тренера юниорской сборной СССР, с тех пор общаемся. Работали совместно в российской команде, давно знакомы, обсуждаем на протяжении ряда лет ситуацию в биатлоне. Это люди, с которыми у нас есть взаимопонимание".

Нашлось место в тренерском штабе и 32-летнему чемпиону мира Алексею Волкову - он будет работать с резервом мужской национальной команды. Председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин сообщил ТАСС, что ради тренерской деятельности Волкову пришлось завершить карьеру биатлониста. "На самом деле да, он заканчивает карьеру, - сказал Редькин. - Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет, считаю, это очень достойный и правильный выбор".

Польховский считает, что новая команда поможет повысить общий уровень мастерства российских биатлонистов. "Нам сегодня надо поднять общий уровень команды, - подчеркнул он. - Да, у нас есть лидер - Александр Логинов, который на сегодняшний момент может бороться за любую медаль на самых престижных соревнованиях, но дальше есть сложности. Поэтому нам и всем спортсменам, включая Александра, нужно будет найти пути решения, как прибавить в мастерстве, чтобы они могли улучшить результаты максимально, насколько это возможно".

В ближайшее время новый тренерский штаб займется разработкой индивидуального плана тренировок для каждого биатлониста в условиях самоизоляции. "Сегодня ситуация такая, что мы не понимаем, когда можно провести организационный план подготовки, - добавил Польховский. - Но, исходя из сегодняшних обстоятельств с пандемией, мы не можем нарушать те правила, которые установлены у нас в стране, и не собираемся этого делать. Тренеры, которые были сегодня озвучены, приступят к работе с расширенным списком спортсменов, будут согласовывать, что можно каждому спортсмену, какие условия и возможности у него есть для прохождения тренировочного процесса, будут для каждого организовывать индивидуальную программу".

"Не самая лучшая идея"

Кандидатуры Королькевича и Кабукова, наверное, самые неоднозначные за последнее время. Возможно, похожие определения в отношении тренеров сборной России по биатлону звучали и раньше, но нынешняя ситуация действительно уникальна. Против них открыто выступал президент СБР Владимир Драчев и некоторые члены правления, что вызвало масштабную дискуссию в прессе еще до их утверждения.

"Королькевич и Кабуков были утверждены не единогласно, - сказал ТАСС член правления СБР и вице-президент организации Сергей Чепиков. - За себя могу сказать, что я голосовал против, остальных озвучивать бы не хотел. Моя позиция относительно них не изменилась".