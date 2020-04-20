Правление Союза биатлонистов России не обсуждало вопрос отставки Драчева

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) на своем заседании не обсуждало вопрос отставки главы организации Владимира Драчева. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион, член правления СБР Сергей Чепиков.

Заседание правления СБР состоялось в понедельник. На нем был утвержден тренерский состав сборных России по биатлону на предстоящий сезон.

"Все эти вопросы (по поводу отставки Драчева - прим. ТАСС) не обсуждались", - сказал Чепиков.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года. 1 апреля ветераны биатлона обратились к нему с просьбой добровольно покинуть пост президента организации в связи с накопившимися в российском биатлоне проблемами. Драчев ответил отказом.