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Зимние олимпийские виды спорта

Правление Союза биатлонистов России не обсуждало вопрос отставки Драчева

Ранее ветераны биатлона обратились к главе СБР с просьбой добровольно покинуть пост президента организации
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) на своем заседании не обсуждало вопрос отставки главы организации Владимира Драчева. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион, член правления СБР Сергей Чепиков.

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Заседание правления СБР состоялось в понедельник. На нем был утвержден тренерский состав сборных России по биатлону на предстоящий сезон.

"Все эти вопросы (по поводу отставки Драчева - прим. ТАСС) не обсуждались", - сказал Чепиков.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года. 1 апреля ветераны биатлона обратились к нему с просьбой добровольно покинуть пост президента организации в связи с накопившимися в российском биатлоне проблемами. Драчев ответил отказом.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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