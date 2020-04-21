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Допинг в спорте

Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали за допинг

Четырехлетнее отстранение Александры Гончаровой отсчитывается с сентября 2019 года
Александра Гончарова (в центре) EPA/ANTHONY ANEX
Описание
Александра Гончарова (в центре)
© EPA/ANTHONY ANEX

ТАСС, 21 апреля. Российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Срок дисквалификации 28-летней спортсменки отсчитывается от 9 сентября 2019 года. Спортсменка была признана виновной в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Гончарова стала чемпионкой России по велоспорту на шоссе 2019 года в групповой гонке.

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Допинг
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