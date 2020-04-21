Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали за допинг

ТАСС, 21 апреля. Российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Срок дисквалификации 28-летней спортсменки отсчитывается от 9 сентября 2019 года. Спортсменка была признана виновной в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Гончарова стала чемпионкой России по велоспорту на шоссе 2019 года в групповой гонке.