{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Тест хоккеиста Орлова на коронавирус показал отрицательный результат

Защитник "Вашингтона" сдал тест после прилета в Москву
Дмитрий Орлов AP Photo/Nick Wass
Описание
Дмитрий Орлов
© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Тест на коронавирус защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрия Орлова после его прилета в Москву показал отрицательный результат. Об этом игрок рассказал в ходе видеоконференции на платформе Zoom.

Из-за пандемии НХЛ приостановила регулярный сезон с 13 марта.

"По прилету я был на домашнем карантине, у меня взяли мазок, посмотрели, есть ли коронавирус или нет. Результаты были отрицательными. Работаю на лестничной площадке, стараюсь быть с семьей, побыть с ребенком", - сказал Орлов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Чемпионат Польши по футболу будет возобновлен 30 мая
Завершение турнира запланировано после 30 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС