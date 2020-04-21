Тест хоккеиста Орлова на коронавирус показал отрицательный результат

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Тест на коронавирус защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрия Орлова после его прилета в Москву показал отрицательный результат. Об этом игрок рассказал в ходе видеоконференции на платформе Zoom.

Из-за пандемии НХЛ приостановила регулярный сезон с 13 марта.

"По прилету я был на домашнем карантине, у меня взяли мазок, посмотрели, есть ли коронавирус или нет. Результаты были отрицательными. Работаю на лестничной площадке, стараюсь быть с семьей, побыть с ребенком", - сказал Орлов.