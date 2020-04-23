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Зимние олимпийские виды спорта

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи биатлонистка Виткова завершила карьеру

Спортсменка готовится стать матерью
Вероника Виткова EPA-EFE/LUCIANO SOLERO
Описание
Вероника Виткова
© EPA-EFE/LUCIANO SOLERO

ТАСС, 23 апреля. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в смешанной эстафете чешская биатлонистка Вероника Виткова завершила профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

"Вероника Виткова только что объявила о своем уходе из биатлона. В ее жизни начинается новая захватывающая глава - она скоро станет мамой. Вся биатлонная семья рада за нее, хотя и будет скучать. Желаем удачи, до скорых встреч", - говорится в сообщении.

Помимо серебра Олимпиады в Сочи, в активе 31-летней Витковой бронзовая награда Игр 2018 года в спринте. В 2015 году чешская биатлонистка завоевала золото чемпионата мира в смешанной эстафете, а в 2013-м - бронзу мирового первенства в аналогичной дисциплине. На призовые подиумы этапов Кубка мира Виткова поднималась 10 раз, одержав единственную победу в спринте на этапе в немецком Оберхофе в сезоне-2014/15.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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