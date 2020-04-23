Карпов: россияне могут победить в Кубке наций, но конкурировать со сборными мира сложно

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по шахматам способна выиграть Кубок наций, но с каждым годом ей все тяжелее конкурировать со сборными мира и континентов. Об этом ТАСС заявил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

За сборную России сыграют Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Владимир Артемьев.

"У наших шансы на победу есть, но все сложнее и сложнее играть со сборными мира и континентов. Американцы сильны, собрали лучших шахматистов. Впрочем, тут они верны себе. Так же они делают во всех сферах: науке, культуре. Все лучшее, что осталось после войны, подобрали американцы. Кроме соцлагеря. Зачем готовить своих специалистов, если можно купить со всего мира уже готовых. Это же дешевле", - сказал он.

Кубок наций пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира".