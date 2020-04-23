Глава FIDE Дворкович будет капитаном сборной "остального мира" в Кубке наций

ТАСС, 23 апреля. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович будет капитаном команды "остального мира" в Кубке наций. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Шахматисты Непомнящий, Карякин и Андрейкин сыграют за сборную России в Кубке наций

В состав команды вошли азербайджанец Теймур Раджабов, иранец Алиреза Фируджа, египтянин Бассем Амин и украинка Мария Музычук, резервными игроками заявлены перуанец Хорхе Кори и Динара Садуакасова из Казахстана.

Кубок наций пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира". В составе сборной России выступят Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Владимир Артемьев.

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход), призовой фонд соревнований составит $180 тыс.