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Шахматные турниры

Глава FIDE Дворкович будет капитаном сборной "остального мира" в Кубке наций

В турнире примут участие шесть сборных, в том числе команда России
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 23 апреля. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович будет капитаном команды "остального мира" в Кубке наций. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

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В состав команды вошли азербайджанец Теймур Раджабов, иранец Алиреза Фируджа, египтянин Бассем Амин и украинка Мария Музычук, резервными игроками заявлены перуанец Хорхе Кори и Динара Садуакасова из Казахстана.

Кубок наций пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира". В составе сборной России выступят Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Владимир Артемьев.

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход), призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

Теги
Шахматные турниры
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