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Футбол в Германии

СМИ: Нойер хочет подписать контракт с "Баварией" минимум до 2024 года

Текущее соглашение голкипера с клубов заканчивается летом 2021 года
Мануэль Нойер EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Мануэль Нойер
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 24 апреля. Вратарь мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер хочет подписать новое соглашение с командой минимум до 2024 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport1.

По информации источника, "Бавария" предложила голкиперу контракт на три года с зарплатой в €12 млн за сезон. Нойер с данным предложением не согласен и хочет подписать договор минимум на четыре года. При этом немец рассчитывает на зарплату в размере €20 млн. Текущее соглашение голкипера завершится в июне 2021 года.

Отмечается, что таким образом Нойер хочет гарантировать себе статус основного голкипера команды. В начале января "Бавария" подписала контракт с 23-летним голкипером "Шальке" Александром Нюбелем. Соглашение начнет действовать с лета 2020 года.

В сезоне-2019/20 Нойер провел 37 матчей, пропустив 38 мячей и 15 раз сыграв "на ноль". Голкиперу 34 года, он перешел в "Баварию" из "Шальке" летом 2011 года. В составе мюнхенского клуба немец семь раз стал победителем чемпионата Германии, четыре раза - Кубка Германии (еще один раз - в составе "Шальке"), а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. За сборную Германии Нойер провел 92 матча, вместе с командой став чемпионом мира 2014 года.

Сезон чемпионата Германии прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. На момент приостановки "Бавария" лидировала с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя за девять туров до конца первенства.

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